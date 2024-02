Robert Lewandowski strzelił gola w meczu z Granadą w 24. kolejce La Liga, ale wystarczyło to tylko do remisu 3-3 z zespołem znajdującym się w strefie spadkowej. Polak miał jeszcze kilka okazji do zdobycia bramki, dlatego hiszpańskie media nie rozpływają się nad występem kapitana reprezentacji Polski. "Duma Katalonii" traci już 10 punktów do liderującego Realu Madryt.