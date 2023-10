Lewandowski wypadł z kadry, a tu... takie słowa o zastępcy. "Do zapomnienia"

FC Barcelona na papierze wyglądała na pewnego kandydata do zwycięstwa w spotkaniu z Granadą - oto bowiem zespół ze szczytu tabeli, motywowany dodatkowo chęcią utrzymania się w klasyfikacji blisko swych największych rywali z Realu Madryt , przybywał na obiekt ekipy będącej ewidentnie pod formą i znajdującej się bardzo blisko samego dna zestawienia.

Ferran Torres z problemami w meczu Granda - FC Barcelona. To on musiał zastąpić Lewandowskiego

Drugi raz zastąpił Lewandowskiego i drugi raz jest to występ do zapomnienia. W pierwszej połowie meczu tylko raz dotknął piłki

Jak jednak zwrócono uwagę, piłkarz był "o kilka centymetrów" od tego, by sięgnąć piłki zagrywanej wcześniej przez Araujo, co w konsekwencji mogłoby mu pozwolić na doprowadzenie do wyrównania. "Sport" ocenił 23-latka na 5 w dziesięciopunktowej skali - natomiast wedle dziennika na pochwałę zasługiwały podania, jakie futbolista posyłał kolegom w końcowej fazie potyczki.