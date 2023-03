Lewandowski wykreował decydującą bramkę! Barcelona wygrywa z Realem rzutem na taśmę!

Barcelona dała sobie wbić tego gola w swoim dobrym momencie. Od początku meczu to gospodarze dominowali na boisku, ale gol samobójczy Araujo zmienił obraz gry. Pomysłem gospodarzy na pierwszą połowę były głównie dośrodkowania , co nie przynosiła żadnego efektu.

Gol do szatni dał tlen FC Barcelonie

W ostatniej akcji przed przerwą Barcelona zdołała przebić się przez madrycki mur i po kilku dobitkach w tej konkretnej sytuacji zdołała trafić do siatki. Na listę strzelców wpisał się Sergi Roberto . Po tym golu sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea zaprosił piłkarzy do szatni.

Pierwsze minuty po zmianie stron nadal należały do Barcelony , ale Real Madryt również potrafił zagrozić bramce rywali. Pomysłem gości na to spotkanie było przerzucanie piłki na lewą stronę, gdzie w dryblingi i akcje "na klepkę" z partnerami miał wdawać się Vinicius . To właśnie na Brazylijczyku opierała się zdecydowana większość ataków " Los Blancos ".

W 67. minucie meczu Robert Lewandowski doszedł do fenomenalnej sytuacji strzeleckiej . Piłka w polu karnym spadała na wysokości klatki piersiowej niepilnowanego Polaka - złożył się do strzału nożycami , ale nieczysto trafił w piłkę i ta poleciała wysoko nad poprzeczką.

Barcelona wygrała rzutem na taśmę!

W ostatniej akcji tego meczu Robert Lewandowski wykonał piękne podanie piętą do Balde, który posłał płaskie dośrodkowanie w pole karne. Tam akcję zamykał rezerwowy Franck Kessie, który dopadł do piłki i trafił do siatki! Kilka minut później sędzia zakończył to spotkanie. Na Camp Nou wybuchła prawdziwa euforia.