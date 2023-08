Lewandowski w końcu się przełamał. Gol Polaka dał zwycięstwo Barcelonie

W trzeciej kolejce ligi hiszpańskiej FC Barcelona mierzyła się na wyjeździe z Villarreal CF. Robert Lewandowski i spółka jako pierwsi strzelili dwa gole, ale później ich gra kompletnie się załamała. "Żółta Łódź Podwodna" odrobiła straty jeszcze przed przerwą, a chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy zadała kolejny cios. Goście nie poddali się jednak do samego końca. Znakomita gra Lamine'a Yamala i świetna zmiana Ferrana Torresa odmieniły ich grę i ostatecznie to "Barca" zdobyła komplet punktów. Mecz zakończył się wynikiem 4:3, a decydującego gola zdobył Robert Lewandowski. Dla Polaka było to pierwsze trafienie w bieżącym sezonie.