Lewandowski w jednym z najlepszych ataków świata? Szalony plan, determinacja

FC Barcelona chce już nie tylko Messiego, ale i... Neymara? Co zrobi PSG?

Dziennikarz Steve Kay z portalu "Football Transfers" dorzuca tu jednak nowe, sensacyjne doniesienia - otóż wedle jego źródeł "Barca" przymierza się też do tego, by ściągnąć... Neymara , który już przecież kiedyś zapisał piękne karty w historii klubu.

Brazylijczyk - podobnie jak Messi - także staje się powoli "persona non grata" na Parc des Princes. Kibice "Les Parisiens" za nim nie przepadają, a on sam ostatnio był widziany na mistrzowskiej fecie futbolistów FCB. Problemy są tu jednak dwa - po pierwsze akurat jego umowa ważna jest do 2025 roku, a po drugie zmieszczenie obu piłkarzy z Ameryki Południowej w budżecie może być dla Barcelony skrajnie trudne...

Niemniej to wszystko nie jest niewykonalne - a "Blaugrana" tak czy inaczej sposobi się już do sporej wyprzedaży, która umożliwi zwolnienie różnych środków. Spore nadzieje w Katalonii ponoć pokłada się chociażby w sprzedani Raphinhi z powrotem do Anglii, co mogłoby przynieść nawet i do 80 mln euro.