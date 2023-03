Mimo że Robert Lewandowski w ostatnim czasie nie jest w najlepszej dyspozycji strzeleckiej, to i tak jego liczby w premierowym sezonie w barwach FC Barcelona prezentują się znakomicie.

Do tej pory kapitan "Biało-Czerwonych" musiał opuścić łącznie pięć meczów swojego zespołu w obecnej kampanii. Trzy w związku z zawieszeniem za kartki, a dwa w związku z kontuzją uda, z jaką zmagał się w ostatnim czasie .

Kluivert nie ma wątpliwości. Lewandowski potrzebuje zmiennika

Zdaniem byłego napastnika Barcelony - Patricka Kluiverta, to właśnie brak odpowiedniego zmiennika dla "Lewego" jest obecnie największą bolączką ekipy Xaviego Hernandeza. W rozmowie z "Mundo Deportivo" zasugerował on, że to właśnie zakup kolejnego napastnika powinien być priorytetem klubu w trakcie letniego okienka transferowego. Wskazał również swoich faworytów, jakimi okazali się Gonçalo Ramos z Benfiki i Roberto Firmino z Liverpoolu.