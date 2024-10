Lewandowski to nie wszystko, Polacy "przejęli" Barcelonę. W prasie aż huczy

Ewa Pajor o "biało-czerwonej" Barcelonie: Dla wszystkich Polaków to coś pięknego

Napastniczka opowiedziała też nieco o kulisach swoich przenosin do "Blaugrany". "To była trudna decyzja, ponieważ grałam w Wolfsburgu przez dziewięć lat. Poczułam się tam jak w domu i jest to dla mnie bardzo ważny klub ze względu na wszystko, co dał mi przez całą moją karierę. Kiedy jednak odezwała się 'Barca', nie namyślałam się. Chciałam tu przyjść i rozwijać się jako zawodniczka" - stwierdziła.