Na dzień przed inauguracyjnym meczem nowego sezonu La Liga piętrzą się problemy Barcelony. Klub w upokarzający sposób przegrał mecz o puchar Gampera z AS Monaco 0:3, a wielu piłkarzy na czele z Markiem-Andre ter Stegenem mocno rozczarowało Hansiego Flicka . Jakby tego było mało, wielu piłkarzy zmaga się z kontuzjami i nie będzie do dyspozycji trenera na Estadio Mestalla.

Valencia - FC Barcelona. Thiago Alcantara opuścił sztab Hansiego Flicka

Sztab szkoleniowy "Blaugrany" wciąż oczekuje na kilka wzmocnień, a także powrót do pełni zdrowia innych zawodników, na czele z Ronaldem Araujo. Do meczu z Valencią przystąpi "uszczuplony" o Thiago Alcantarę. Na niecały miesiąc po ogłoszeniu nawiązania współpracy z wychowankiem i legendą Bayernu Monachium klub ogłosił, że jego miejsce u boku Flicka zajmie kto inny.

Hiszpan dołączył do sztabu Barcy w lipcu tymczasowo - miał pod okiem Hansiego Flicka przyuczać się do zawodu trenera , nieoficjalnie pełniąc rolę kogoś na kształt jego asystenta. W piątek FC Barcelona oficjalnie pożegnała byłego pomocnika, na którego miejsce wskoczył Arnau Blanco. Wcześniej pełnił on rolę szkoleniowca drużyny U16. Od tej pory będzie jednym z asystentów Flicka.

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski i Ilkay Guendogan, którzy zmagali się z problemami zdrowotnymi po spotkaniu z AS Monaco będą w sobotę gotowi do gry. Obaj awizowani są do wybiegnięcia w podstawowej jedenastce przez wszystkie katalońskie dzienniki.