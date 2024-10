Lewandowski szykuje się do meczu, a tu nieoczekiwany cios. Flick tego nie przewidział

Kibice drżeli o stan zdrowia Lewandowskiego. Radosna nowina nadeszła przed meczem z Sevillą

Mowa o Gavim, Ferminie Lopezie i Danim Olmo , którzy trenują już razem z drużyną. Z perspektywy początku rozgrywek, gdy kadra musiała być czasem "uzupełniana" młodymi wychowankami z powodu licznych kontuzji wśród graczy pierwszego zespołu, stanowiłoby to niewyobrażalne wręcz wzmocnienie składu Barcy.

Kolejny cios dla Hansiego Flicka. Frenkie de Jong znów kontuzjowany?

Niestety w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu. Kataloński "Sport" przekazał, że ostatniego treningu z powodu dolegliwości nie ukończył Frenkie de Jong. Holender dopiero niedawno otrzymał zielone światło do gry po wielomiesięcznej przerwie, a tu znów kłopoty. Jedynym pozytywem jest fakt, że zmaga się on z problemem mięśniowym. Obawiano się, że doszło do nawrotu kontuzji kostki, której leczenie trwało niezwykle długo.