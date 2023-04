Lewandowski strzelił, ale wszystko na nic. Bezwzględny koniec, to pewne

Bramkę kontaktową zdobył Robert Lewandowski , który w ten sposób zakończył budzącą spory niepokój w Barcelonie serię czterech spotkań bez trafienia. Na doprowadzenie do wyrównania zabrakło jednak podopiecznym Xaviego Hernandeza czasu - a to oznaczało nie tylko utratę ligowych punktów, ale i utratę marzeń o... pewnym rekordzie.

FC Barcelona nie wyrówna rekordu. Rayo brutalnie zweryfikowało sytuację

Jak bowiem zwrócił uwagę "As", nawet jeśli "Barca" zaliczy genialną serię i wygra wszystkie pozostałe spotkania Primera Division w bieżącym sezonie, to będzie ona mogła liczyć w całościowym, rocznym rozrachunku "jedynie" na zapisanie na swoim koncie łącznie 97 punktów. To zaś oznacza, że zabraknie jej trzech pkt do wyrównania historycznego rezultatu.