Sezon 2022/23 dla Barcelony powoli dobiega końca. "Duma Katalonii" jest bliska matematycznego zdobycia mistrzostwa Hiszpanii na pięć kolejek przed metą. W żadnych innych rozgrywkach nie gra, więc napięcie związane z wynikami w szatni nie istnieje. Niektórzy zawodnicy mogą powoli rozmyślać o swojej przyszłości. Według "Sportu" w tym gronie ma znajdować się Raphinha, który obawia się transferu Lionela Messiego i utraty miejsca w hierarchii. Co na to klub? "As" kontruje, że zarówno Xavi, jak i zarząd nie chcą pozbywać się Brazylijczyka. Może dojść do "przeciągania liny".