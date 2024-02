Lewandowski schodził do szatni. Zobaczył Xaviego i nie mógł się powstrzymać

Barcelona zmniejszyła stratę do Realu

Gdy polski napastnik schodził po meczu w Vigo do szatni, to spotkał na drodze Xaviego. Natychmiast wskazał na swoją głowę, a potem dwa razy puknął się w czoło, co chyba odnosiło się do niewykorzystania rzutu karnego, ale trener przybił z nim piątkę, a potem ze śmiechem objął piłkarza.