Lewandowski publicznie zbesztany. I to przez kogo! Mikrofony wyłapały każde słowo

Gavi zbeształ Lewandowskiego. Między piłkarzami jest 16 lat różnicy

- Robert, do cholery! Nie potrzebujemy tam teraz czegoś takiego, do cholery. Musisz to zrobić lepiej. Człowieku! - te słowa wykrzyczał nastolatek do 35-letniego kolegi. Każde słowo dokładnie wyłapały stadionowe mikrofony.