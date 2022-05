Lewandowski przyjął obniżkę pensji, by grać w Barcelonie. Rozmawiał z Xavim

Barca liczy, że po słowach Lewandowskiego ("chcę odejść"), szefowie Bayernu zmienią zdanie. Teraz są w szoku, powtarzają, że nie pozwolą mu zmienić klubu tego lata, ale ochłoną i staną do negocjacji. To wersja "El Mundo Deportivo". Dziennik donosi, że Robert Lewandowski rozmawiał już z trenerem Xavim Hernandezem i zapewnił go, że bardzo zależy mu na transferze do Barcelony.

W Barcelonie wychwalają determinację Lewandowskiego

Xavi jest tym zachwycony: uważa Lewandowskiego za najważniejszy transferowy cel Barcelony tego lata. Polak ma być gwiazdą nowej drużyny, która wróci do europejskiej czołówki. Prezes Joan Laporta zapewnia, że buduje zespół mogący aspirować do wszystkich trofeów, w tym triumfu w Champions League już w przyszłym sezonie.

Media w Katalonii są zachwycone determinacją Lewandowskiego, by zagrać na Camp Nou.

Barca jest jednak w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Klub będzie sprzedawał piłkarzy, a także szukał innych źródeł finansowania. "El Mundo Deportivo" twierdzi, że Lewandowski zgodzi się na obniżenie pensji o 6 mln euro. W Bayernie zarabia koło 22 mln euro za sezon. W Barcelonie to będzie ponoć 16 mln euro.

Barcelona chce obniżyć koszty transferu Lewandowskiego

Biorąc pod uwagę wiek Polaka (33 lata) i fakt, że jego kontrakt z Bayernem wygasa już za rok, klub z Camp Nou zaoferuje za transfer 30 mln euro. Górna granica to 35 mln - podaje "El Mundo Deportivo". Aby obniżyć koszty zatrudnienia Lewandowskiego, Barcelona jest gotowa zaoferować Bawarczykom Memphisa Depaya. Rok temu przybył na Camp Nou za darmo, zalicza niezły sezon. Barcelona nie jest jednak pewna, czy trener Bayernu Julian Nagelsmann zechce Holendra.

Najcenniejszym piłkarzem Barcelony, który ma oferty z wielkich klubów jak Manchester City, Manchester United, Chelsea, czy Bayern jest holenderski pomocnik Frenkie de Jong. Xavi nie chce się go pozbywać, ale rozumie, że klub nie będzie miał wyjścia szukając środków na zatrudnienie Lewandowskiego i innych. Polak jest najważniejszym, ale nie jedynym celem transferowym Barcelony tego lata.

