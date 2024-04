W 31. kolejce ligi hiszpańskiej FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Cadiz CF. "Duma Katalonii" przystąpi do tego spotkania w mocno "eksperymentalnym" składzie. Xavi z jednej strony został zmuszony do tego, aby oszczędzić kilku swoich kluczowych piłkarzy. Z drugiej zaś wiedział, że kluczem do sukcesu w Lidze Mistrzów będzie odpowiednia rotacja w rozgrywkach ligowych.