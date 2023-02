Robert Lewandowski nie przestaje zachwycać po transferze do FC Barcelony. Polak zdobył już 23 bramki we wszystkich rozgrywkach w barwach "Dumy Katalonii", a jego postawa w dużej mierze przyczyniła się do pierwszego miejsca zespołu w tabeli La Liga na półmetku rozgrywek. Dyspozycję Polaka doceniła również hiszpańska "Marca", która umieściła go w najlepszej jedenastce pierwszej części sezonu.