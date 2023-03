Robert Lewandowski nie imponuje w ostatnim czasie formą, do której przez lata przyzwyczajał w roli bombardiera Bayernu Monachium i drużyny narodowej. Rzadziej trafia do siatki, za to częściej boryka się z kłopotami zdrowotnymi. W dużej mierze koreluje to z poziomem popularności, która w jego przypadku wciąż jest na wysokim, ale nie na szczytowym poziomie. Jak pokazuje raport dotyczący najczęściej wyszukiwanych piłkarzy w Google, w tym roku Polak nie może się równać z innymi snajperami światowego formatu. W zestawieniu TOP 10 plasuje się dopiero na piątej pozycji.