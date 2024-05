Lewandowski odarty ze złudzeń. Wystarczyło 16 minut, media już ogłaszają

Komu snajperskie berło? Przerwana batalia Sorlotha, a "Lewy"... daleko. Dowbyk obiera gratulacje

Ukrainiec ma na koncie 24 gole i to właśnie on został okrzyknięty zwycięzcą wyścigu dzień przed zakończeniem rozgrywek. Trzeci w zestawieniu Jude Bellingham do tej pory pokonywał bramkarzy rywali pięć razy mniej. A tuż za liderem "Los Blancos" czai się Robert Lewandowski, który do lidera traci aż sześć bramek.