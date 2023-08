Robert Lewandowski zapisał na swoim koncie pierwszą bramkę w sezonie 2023/24. Zaliczył zwycięskie trafienie w wyjazdowym meczu z Villarreal CF (4-3). Powody do radości ma jednak mocno umiarkowane. Już na starcie rozgrywek do lidera klasyfikacji strzelców traci trzy gole. W poprzednim cyklu Polak witał się z La Liga w zupełnie inny sposób, co hiszpańskie media wypominają mu dzisiaj przy każdej okazji.