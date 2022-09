Robert Lewandowski ponownie musi pogodzić się z porażką w głosowaniu na najlepszego zawodnika danego miesiąca w lidze hiszpańskiej. W sierpniu napastnik Barcelony przegrał z Borją Iglesiasem z Betisu, a wrześniową nagrodą został wyróżniony Federico Valverde z Realu Madryt.

Reklama

Piłkarz września LaLiga. Porażka Lewandowskiego

Głosowanie odbywało się poprzez oficjalną stronę EA Sports, czyli studia tworzącego grę FIFA. Najlepszy piłkarz danego miesiąca może dzięki temu liczyć na specjalną, ulepszoną kartę w trybie Ultimate Team. Fani z całego świata zdecydowali, że to urugwajski pomocnik grający z konieczności na prawej stronie ofensywy wyglądał ostatnio lepiej od wszystkich na boiskach LaLiga.

We wrześniu odbywały się trzy kolejki. Real Madryt grał z Betisem, Mallorcą i Atletico. W pierwszym z tych meczów Valverde asystował, zaś w dwóch pozostałych trafiał do siatki. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach ma już na koncie cztery gole. Carlo Ancelotti ostatnio zażartował, że zrzeknie się swojej licencji trenerskiej, jeśli 24-latek strzeli w tej kampanii przynajmniej dziesięć bramek.

Lewandowski zaś mierzył się z Sevillą, Cadizem i Elche. Mimo czterech goli i dwóch asyst prestiż tych spotkań musiał okazać się zbyt mały w porównaniu do derbów Madrytu, by spróbować wyprzedzić Valverde. Innymi nominowanymi byli Dani Parejo (Villarreal), Samu Castillejo (Valencia), Luis Felipe (Real Betis), Brais Méndez (Real Sociedad) i Nico Williams (Athletic Club).

Czytaj także: Otwierają nowy stadion w Ekstraklasie. Jeszcze kilka lat temu leżały tu pociski i granaty