Lewandowski może się martwić. FC Barcelona gotowa na rozstanie. "Ofiara pożegnania Xaviego"

Piłkarze Barcelony poruszeni decyzją Xaviego. Nie zabrakło łez

Szykuje się fala rozstań z Barceloną? Przyszłość wielu gwiazd mocno niepewna

Francuz popełnia w tym sezonie wiele błędów, a w klubie pojawiły się już głosy, że latem należałoby go sprzedać . Wobec eksplozji talentu Pau Cubarsiego klub mógłby sporo zarobić na transferze Francuza. A dodatkowe środki będą niezbędne do wzmocnienia kadry. Wątpliwości od dłuższego czasu pojawiają się także w kontekście Roberta Lewandowskiego. Polak wciąż kuszonymi jest głównie przez kluby z Arabii Saudyjskiej.

W przyszłym sezonie istotniejszą rolę ma odgrywać Vitor Roque, a do drzwi pierwszej drużyny puka coraz głośniej Marc Guiu, który otrzymał już kilka szans. Niewykluczone, że przyszyły trener "Azulgrany" nie będzie widział w tej sytuacji miejsca dla Lewandowskiego, który od miesięcy wygląda mocno ociężali, a do tego woli grać tyłem do bramki, aniżeli wychodzić do prostopadłych piłek.