Lewandowski mocno to odczuje. Gorące ostatnie dni w FC Barcelona

Potem jednak przyszła kontuzja, później kolejna i następna i... to bez wątpienia zahamowało rozwój Fatiego , w którym fani "Dumy Katalonii" mimo wszystko chcieliby wciąż widzieć nadzieję na pełną kolejnych trofeów przyszłość. Tymczasem sam gracz ma być wcale nie tak daleki od... opuszczenia Camp Nou, czy też raczej Estadi Olimpic, bo to jest właśnie dom FCB w bieżącym sezonie.

Jak informuje "Mundo Deportivo", choć skrzydłowy przez długi czas nie dopuszczał w ogóle myśli o tym, by zmieniać otoczenie, to jedna ostatnio "zmiękł", zdając sobie sprawę, że nie ma żadnej pewności, iż w trakcie kampanii 2023/2024 nie wyląduje w głębokiej rezerwie " Barcy ".

Ansu Fati poza FC Barcelona? Potężne firmy spoglądają w stronę Katalonii...

Na jego szczęście chętnych na zakontraktowanie go - w ramach wypożyczenia lub na stałe - ma wciąż nie brakować, a w gronie drużyn, które wzięły go na swój celownik, są naprawdę wielkie firmy, które mogłyby mu pozwolić na dalszą walkę o najwyższe cele.

Wedle bieżących doniesień mógłby on trafić np. do Niemiec, gdzie znalazł się pod lupą Borussii Dortmund , która chciałaby w końcu, po wielu latach, przerwać dominację Bayernu Monachium , który zresztą nieomal wyprzedziła w tabeli w sezonie 22/23.

Inną opcją są przenosiny do Londynu, gdzie parol na Fatiego próbują zagiąć dwie pełne ambicji ekipy, Chelsea oraz Tottenham Hotspur. Zwłaszcza warto spoglądać tu na "The Blues", którzy ostatnio - kolokwialnie rzecz ujmując - szastają pieniędzmi i raczej nie będą wahać się, by skusić sporymi sumami piłkarza oraz Barcelonę.