Lewandowski marnuje rzut karny. Barcelona wypunktowała Almerię

35-latek to wychowanek Barcelony, z którą wywalczył wszystkie możliwe trofea. Wystąpił w 615 oficjalnych meczach, strzelił 58 goli i miał 16 asyst. Trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, klubowe mistrzostwa świata i Superpuchar Europy. Osiem razy był mistrzem Hiszpanii, zdobył siedmiokrotnie Puchar Króla i sześciokrotnie Superpucharów Hiszpanii.

Robert Lewandowski marnuje rzut karny

Mecz z Almerią mógł rozpocząć się dla Barcelony wspaniale. W 5. minucie do akcji wkroczył VAR, a sprawdzano, czy Kaiky zagrał piłkę ręką we własnej szesnastce. Sędzia, po obejrzeniu powtórki, wskazał na "wapno". Robert Lewandowski podszedł do piłki, ale zrobił coś, czego nie zwykł egzekwując "jedenastki". Polak w ogóle nie trafił w światło bramki, a piłka otarła się o prawy słupek bramki strzeżonej przez Fernando Martineza.