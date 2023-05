Lewandowski kapitanem Barcelony? Zaskakująca odpowiedź polskiego snajpera

Pierwszy sezon gry w La Liga Robert Lewandowski musi uznać za udany. Sięgnął już po tytuł mistrza Hiszpanii i jest na jak najlepszej drodze do korony króla strzelców. A niewykluczone, że w przyszłym sezonie dostąpi zaszczytu założenia w ekipie Barcelony kapitańskiej opaski. Do takiej perspektywy podchodzi jednak z należytym dystansem. - Nawet jeśli nie będę kapitanem, to i tak wiem, co mam robić i w jaki sposób mogę drużynie pomóc - mówi w rozmowie z Eleven Sports.