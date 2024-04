Lewandowski jednak na samym szczycie. Gwiazdy Realu i Bayernu pokonane

Robert Lewandowski zalicza obecnie najsłabszy sezon na przestrzeni kilku, a raczej kilkunastu ostatnich lat. Nie przeszkodziło to dziennikarzom serwisu sport.ua uznać go najlepszym piłkarzem Europy wśród zawodników, którzy ukończyli 35 lat. Polski snajper został sklasyfikowany na pierwszym miejscu, wyprzedzając m.in. zasłużone gwiazdy Realu Madryt i Bayernu Monachium. Czy to jego ostatni sezon w La Liga? To pytanie pozostaje otwarte.