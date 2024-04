Karuzela trenerska w FC Barcelonie kręci się na dobre od końcówki stycznia. To wtedy Xavi Hernandez poinformował, że podjął decyzję o opuszczeniu klubu wraz z zakończeniem bieżącego sezonu. Od tamtej pory media otrzymały gorący temat do licznych doniesień. W kontekście zastąpienia szkoleniowca z Terrasy wymieniano multum nazwisk, od Juergena Kloppa, przez Hansiego Flicka, a na Rafaelu Marquezie skończywszy. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że decyzja Hiszpana wcale nie jest tak ostateczna, jak choćby w przypadku wspomnianego trenera Liverpoolu FC. Raz na jakiś czas wraca też pewna konkretna, kontrowersyjna kandydatura, którą teraz zaaprobowała żywa legenda klubu - Rivaldo. Reklama

Kto może zastąpić Xaviego - i czy w ogóle będzie to potrzebne?

Jako się rzekło, giełda nazwisk związanych z "Blaugraną" zdaje się nie mieć końca. Ostatnie tygodnie, jak się zdaje, wyklarowały jednak pewnych faworytów do przejęcia schedy po 44-latku. Mocno zainteresowany projektem zdaje się Hansi Flick. Były szkoleniowiec Bayernu Monachium ponoć czuje ekscytację na tę możliwość, a do tego rozpoczął już naukę języka hiszpańskiego. Z kolei media donoszą, że to właśnie bariera językowa zdaje się dla Joana Laporty problemem, podobnie, jak kwestie finansowe. Największe szanse na tę posadę ma ponoć Rafa Marquez. Meksykanin jest ceniony w klubie za pracę wykonywaną z drużyną rezerw. Do tego świetnie rozumie on delikatną sytuację księgową i nie prosiłby o nierealne wzmocnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że wśród fanów ta kandydatura wzbudza ogromne zastrzeżenia - ostatecznie legenda meksykańskiej piłki nie ma żadnego doświadczenia w trenowaniu seniorów. Niewykluczone jednak, że całe poszukiwania okażą się niepotrzebne. Priorytetem "Dumy Katalonii" pozostaje bowiem przekonanie Xaviego do pozostania. W środowe popołudnie ma odbyć się ważne, decydujące w tym kontekście spotkanie w budynkach klubowych. Reklama

O tej decyzji świat trąbiłby tygodniami. "To byłby świetny transfer do klubu"

Raz na jakiś czas media wracają jednak do jeszcze jednego nazwiska, które mocno polaryzuje kibiców. Mowa, rzecz jasna, o Jose Mourinho. Z jednej strony to trener, który prowadząc Real Madryt doprowadził do niespotykanej eskalacji nienawiści pomiędzy dwoma odwiecznymi rywalami. Do piłkarskiej legendy przeszła choćby sytuacja, gdy "The Special One" podczas jednego z El Clasico włożył palec do oka śp. Tito Vilanovie.

Podchodząc jednak do sprawy na chłodno, trzeba przyznać, że Portugalczyk ma po swojej stronie sporo atutów. Po pierwsze, pozostaje bezrobotny, czyli w grę nie wchodziłyby żadne kwoty odstępnego. Ponadto jego kariera znajduje się na zakręcie po tym, jak stracił posadę w AS Romie. Prawdopodobnie nie trzeba byłoby długo przekonywać go do podjęcia nowego wyzwania. Do tego Mourinho w latach 1996 -2000 pracował przecież w stolicy Katalonii jako asystent śp. sir Bobby'ego Robsona. Ma też ogromne doświadczenie w zdobywaniu trofeów - a przypomnijmy, że ten sezon FC Barcelona skończy z zerowym dorobkiem pucharowym. Reklama

Na temat tej kandydatury pozytywnie wypowiedziała się legenda klubu, Rivaldo.

Nie widzę szans na powrót Guardioli w najbliższym czasie (...). Wielu fanów nie akceptuje graczy lub trenerów pracujących dla konkurencyjnego klubu. Ale Mourinho był już w Barcelonie i to świetny człowiek. Jego kontrowersyjne zachowanie może budzić obawy, ale to urodzony zwycięzca. Biorąc pod uwagę sytuację drużyny, uważam, że byłby to świetny transfer, nawet jeśli niektórzy kibice nie darzą sympatią tego nazwiska ~ powiedział zdobywca Złotej Piłki z 1999 roku

Jeśli doszłoby do takiego ruchu, "Blaugrana" z pewnością pozostałaby najbardziej medialnym klubem na świecie, choć niekoniecznie ze względów stricte sportowych.

Na razie Xavi i spółka muszą skupić się na utrzymaniu drugiej pozycji w La Lidze. W najbliższy poniedziałek podejmą u siebie Valencię CF.

