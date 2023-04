Lewandowski i spółka zostali ukarani. Zaskakujące wieści z Hiszpanii

FC Barcelona ma za sobą dwa kolejne mecze ligowe (z Gironą oraz Getafe), które zakończyły się bezbramkowym remisem . Potyczki te poprzedziła bolesna porażka 0:4 z Realem Madryt w rewanżowym starciu półfinałowym w Pucharze Króla. To pokazuje, w jakiej formie znajduje się obecnie drużyna prowadzona przez trenera Xaviego Hernandeza .

Hiszpański szkoleniowiec postanowił zareagować i - jak pisze dziennik "As" - wymierzył swoim podopiecznym karę , ograniczając ilość odpoczynku. Jak czytamy, w tym tygodniu piłkarze FC Barcelona otrzymali tylko jeden dzień wolnego - wtorek, podczas gdy w minionym tygodniu przerwa od treningów drużynowych wyniosła 72 godziny.

FC Barcelona. Robert Lewandowski i spółka zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii

W pozostałe dni Robert Lewandowski i spółka będą ciężko trenować. A sytuacja ma potrwać przynajmniej do zmiany formy całej drużyny. Barcelona wciąż znajduje się w dość komfortowej sytuacji, mając 11 punktów przewagi w tabeli La Liga nad drugim Realem Madryt. Xavi Hernandez nie chce jednak doprowadzić do tego, by końcówka sezonu była dla jego drużyny nerwowa.