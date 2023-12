Lewandowski i spółka wygrali w hicie kolejki. Polak ponownie nie zachwycił

15. kolejka w hiszpańskiej La Liga stała pod znakiem hitowego starcia pomiędzy FC Barceloną , a Atletico Madryt . Oprócz oczywistego ciężaru gatunkowego, pikanterii temu spotkaniu dodawał również fakt, że tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego obie ekipy były bezpośrednimi sąsiadami w ligowej tabeli. Już od samego początku stało się jasne, że zarówno gospodarze, jak i goście ze stolicy interesują się tylko i wyłącznie kompletem punktów. Miałyby one szczególne znaczenie w kontekście dalszej walki o mistrzostwo kraju. Na ten moment liderem pozostaje drużyna Realu Madryt , a na drugim miejscu plasuje się rewelacja bieżącej kampanii, Girona FC .

W pierwszych minutach znacznie lepsze wrażenie sprawiali podopieczni Xaviego , którzy od razu chcieli narzucić oponentom swój styl gry, spychając gości do głębokiej defensywy. O tym, że Blaugrana zamierzała zagrać niezwykle ofensywnie, świadczy ogrom wykreowanych sytuacji, jednak do pełni szczęścia brakowało skuteczności. Pierwszą genialną sytuację zmarnował Raphinha , który nie był w stanie sfinalizować świetnej akcji swojego zespołu.

W kolejnych minutach do głosu doszedł Robert Lewandowski, który w pierwszym kwadransie mógł aż dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Szczególnie interesująca była okazja z 13. minuty. Kapitan reprezentacji Polski otrzymał wysokie podanie od Julesa Kounde , jednak jego mocne uderzenie przeleciało o włos od prawego słupka.

W kolejnych minutach pierwszej połowy scenariusz się nie zmienił. To "Duma Katalonii" była stroną dominującą, kreującą kolejne sytuacje do których należało dołożyć jedynie odpowiednie wykończenie. Takowe przyszło w 28. minucie, kiedy to Joao Felix zachwycił całą Katalonię, pokonując swojego byłego klubowego kolegę. Utalentowany Portugalczyk odebrał świetne podanie przed polem karnym, a następnie podniósł piłkę nad interweniującym Janem Oblakiem.