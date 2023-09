Przed zmianą stron Takefusa Kubo kilka, a może nawet kilkanaście razy dał się we znaki piłkarzom Realu Madryt , chcącym zatrzymać jego ataki. Jeszcze w pierwszej połowie Japończyk strzelił cudownego gola na 2:0 - bramka ta nie została jednak uznana, ponieważ Mikel Oyarzabal , który częściowo absorbował uwagę Kepy Arrizzabalagi , znajdował się na pozycji spalonej. Do przerwy utrzymał się wynik 1:0.

Real Madryt odrobił straty. Goście zupełnie zgaśli w drugiej połowie

Podopieczni Carlo Ancelottiego rozpoczęli drugą połowę najlepiej, jak tylko mogli. W pierwszej ofensywnej akcji lewą stroną znaleźli drogę do bramki Realu Sociedad. Fran Garcia bardzo przytomnie wycofał piłkę do Fede Valverde, który zrobił to, co potrafi najlepiej - uderzył z dystansu i pokonał bramkarza gości.