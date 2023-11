Lewandowski i spółka na to czekali. Świetne wieści w decydującym momencie

Media ze stolicy Katalonii informują, że Pedri wrócił do treningów z drużyną i zakończył pierwszą wspólną sesję. To, że Hiszpan jest kluczową postacią w układance Xaviego Hernandeza jest niezaprzeczalne, a jego nieobecność była bardzo wyraźna szczególnie w przegranym meczu z Realem Madryt .

Dwóch kluczowych piłkarzy FC Barcelona wraca po urazach

Ten moment sezonu dla "Dumy Katalonii" może okazać się decydujący. Robert Lewandowski i spółka po przegranym el Clasico powiększyli swoją stratę do Realu Madryt do 4 punktów i spadli na 4. miejsce w ligowej tabeli. Xavi Hernandez dał do zrozumienia, że drużyny nie stać już na kolejną stratę.