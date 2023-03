Obecnie w tabeli Primera Division "Barcę" i "Królewskich" dzieli już 12 punktów - a choć zostało do rozegrania jeszcze wiele kolejek do końca sezonu, to raczej próżno się spodziewać, by podopieczni Xaviego Hernandeza zdołali roztrwonić wypracowaną różnicę w "oczkach".