Lewandowski i koledzy przegonieni przez pseudokibiców. Jest decyzja o karze

FC Barcelona zapewniła sobie ostatnie mistrzostwo Hiszpanii w wyjątkowych okolicznościach - bo w derbach z Espanyolem i to do tego na stadionie rywali zza miedzy. Po końcowym gwizdku gracze "Blaugrany" zaczęli na murawie świętować triumf, co było zrozumiałe - wkrótce jednak... zostali oni przegonieni do szatni przez pseudokibiców "Papużek", którzy wtargnęli na boisko. W końcu czerwca zapadła decyzja o karze dla Espanyolu - i choć wydaje się ona niska, to klub i tak ma zamiar się odwołać.