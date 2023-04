Lewandowski i koledzy już to wiedzą. Szatnia Barcelony huczy od doniesień

Leo Messi odchodził z FC Barcelona latem 2021 roku w mocno smutnej atmosferze - na pewno nie było to jego wymarzone pożegnanie z "Dumą Katalonii". Po przeprowadzce do Paryża do tego wszystkiego początkowo nie mógł się on odnaleźć w zespole PSG, ale po pewnym czasie w końcu "zapuścił korzenie".

Mimo coraz lepszych wyników nie wygląda na to, by "La Pulga" miał przedłużyć swoją dotychczasową umowę z "Les Parisiens" - z drugiej zaś strony nie widzi mu się przeniesienie do amerykańskiej MLS, a już kategorycznie wykluczać ma dołączenie do któregoś z klubów w Arabii Saudyjskiej.

Leo Messi znów w FC Barcelona? Piłkarze czują, że to naprawdę możliwe

To prowadzi do prostych wniosków - jeśli Messiemu do czegoś obecnie jest blisko, to do... powrotu do "Barcy". Negocjacje w tej sprawie bez najmniejszych wątpliwości już od pewnego czasu trwają - i jest to mocno wyczuwalne na Camp Nou.

Według katalońskiego "Sportu" wśród zawodników FCB panuje przekonanie, że hitowy transfer Argentyńczyka jest coraz bliżej. 35-latek oczywiście wciąż utrzymuje kontakty z niektórymi dawnymi kolegami z drużyny i w prywatnych rozmowach pozostawia otwartą całą tę kwestię.

Do piłkarzy docierają więc zewsząd sygnały, że operacja nie jest zwykłą mrzonką i w najbliższych tygodniach oraz miesiącach może się wydarzyć naprawdę wiele spektakularnych rzeczy. Sam zespół podchodzi do doniesień z ogromnym entuzjazmem, a koncepcja ponownego włączenia Messiego w szeregi "Blaugrany" budzi też życzliwość wśród graczy, którzy jeszcze nie zdołali poznać gwiazdora - takich jak Robert Lewandowski.

FC Barcelona ma w lidze znaczącą przewagę nad Realem Madryt

FC Barcelona obecnie lideruje w Primera Division, mając 11 punktów przewagi nad drugim w lidze Realem Madryt. Najpierw zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, a potem ogłoszenie transferowej "bomby"? Takiego scenariusza u Katalończyków nie można wykluczyć.

