Lewandowski czekał na kolegę, wszystko się nagrało. Wideo to hit

Ostatnie tygodnie były dla FC Barcelony niezwykle wymagającym okresem. Piłkarze Blaugrany już od jakiegoś czasu nie mogą wejść na optymalne obroty, nie prezentując pełni swojego potencjału. Aktualnie, mistrzowie Hiszpanii przygotowują się do sobotniego starcia z nieprzewidywalnym Realem Sociedad, który niejednokrotnie udowadniał, że potrafi być niezwykle twardym orzechem do zgryzienia, szczególnie dla ekipy z Katalonii. Okazuje się jednak, że w ekipie Xaviego panuje wyśmienita atmosfera i każdy jej element jest niezwykle zmotywowany, by wygrać zbliżający się mecz.