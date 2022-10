Lewandowski błyśnie na wyjeździe? Barcelona ma poważne kłopoty

W sobotę 1 października Real Mallorca podejmuje FC Barcelonę z Robertem Lewandowskim w składzie. Będzie to dla polskiego snajpera pierwszy mecz "Blaugrany" po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski, na którym ostatnio "Lewy" przebywał.

Polak do tej pory znakomicie radzi sobie w barwach "Barcy" zarówno w meczach domowych, jak i właśnie na wyjazdach. Po raz pierwszy do siatki w meczu ligowym w koszulce Barcy trafił właśnie na wyjeździe.

RCD Mallorca - Barcelona. Ból głowy dla Xaviego

Hiszpańskie media nie ukrywają, że meczem z RCD Mallorca Lewandowski i spółka rozpoczynają prawdziwy maraton, który potrwa aż do mundialu.

Jak podkreślono w meczowym studio w stacji Eleven, Barcelona przystępuje do tego starcia "poraniona" kontuzjami, w tym urazami zawodników, którzy wrócili ze zgrupowań reprezentacji. Problem jest m. in. z "luką" kadrową w defensywie. Prowadzący program Eleven z Barcelony Adrian Białkowski i Marcin Gazda podkreślili, że "są to bardzo złe wiadomości dla trenera Xaviego Hernandeza". - Cała ta jego kadencja, jako trenera, to jest jedna wielka łamigłówka - zaznaczył Białkowski.

Z kolei Gazda podkreślał: - Robert Lewandowski przyjeżdża ze zgrupowania reprezentacji zły, ale tak "pozytywnie zły".

Początek starcia RCD Mallorca - FCB Barcelona w sobotę o godz. 21.

