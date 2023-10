Leo Messi z powrotem w FC Barcelona? Decyzja miała już zapaść, oto plan

Inter Miami po fatalnych pierwszych miesiącach sezonu 2023 przeszedł niebywałą przemianę po tym, jak do drużyny dołączył Leo Messi - ze słynnym Argentyńczykiem w składzie "The Herons" zaczęli grać jak z nut, natomiast gdy tylko piłkarza brakowało na boisku z powodu kontuzji, to IM znów popadał w prawdziwy marazm.

Ostatecznie taki "rollercoaster" zakończył się sytuacją, w której klub z Florydy po niedawnej porażce z FC Cincinnati stracił szansę na udział w fazie play-off Major League Soccer. Tym samym czeka go dosyć długi okres bez znaczących potyczek, a to... wzbudziło pewne spekulacje wokół Messiego.

Granada CF - FC Barcelona. 2-2 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Leo Messi znów w FC Barcelona? Raczej nic z tego...

Oczywiście natychmiastowo zaczęto się zastanawiać, czy Inter nie zdecyduje się wypożyczyć kapitana "Albicelestes" do Europy, a konkretnie do FC Barcelona. Nawet trener "The Herons", Gerardo "Tata" Martino, dał do zrozumienia między wierszami, że jest to wykonalne.

Wielu fanów "Barcy" bez wątpienia mocno zapaliło się do tego pomysłu, aczkolwiek... najnowsze doniesienia, m.in. dziennika "Marca", wskazują na to, że to wszystko złudne marzenia. Leo Messi ma bowiem wykluczać w najbliższym czasie jakiekolwiek zmiany barw.

Inter Miami kończy sezon regularny. Czym będzie zajmować się potem Messi?

Nudzić się również z pewnością nie będzie, a przynajmniej niezbyt długo, bo IM może rozegrać nieco potyczek pokazowych, a ponadto w listopadzie 36-latek będzie przewodził kadrze Argentyny w dwóch istotnych meczach eliminacji do kolejnych mistrzostw świata - z Urugwajem i Brazylią. Tymczasem do regularnych treningów w klubie powróci już w styczniu.

Przedtem jednak "Albicelestes" zagrają 13 i 18 października z Paragwajem i Peru, a następnie Inter Miami zakończy sezon regularny dwoma meczami z Charlotte FC (19 i 22 października - wedle czasu środkowoeuropejskiego). To o tyle ciekawe, że CFC to "polska" drużyna - grają dla niej Świderski, Jóźwiak i Sobociński.

Leo Messi, Inter Miami / LOGAN RIELY/Getty AFP / East News

Leo Messi - nowa gwiazda Interu Miami / Peter Joneleit/Icon Sportswire/Associated Press/East News / East News