Lionel Messi, który wciąż nie przedłużył kontraktu z FC Barcelona, dostał zgodę od trenera, że może wcześniej rozpocząć wakacje. W związku z tym nie zagra w meczu ostatniej kolejki La Liga przeciwko Eibarowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro 2020. Antoni Piechniczek: Jeżeli chodzi o występ Polaków jestem optymistą. Wideo INTERIA.TV

Reklama