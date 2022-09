Legendarny piłkarz ukarany za udział w bijatyce. Popchnął kobietę i...

By zrozumieć całą sytuację, należy cofnąć się do 19 czerwca 2022 roku, kiedy to David Silva wraz z kilkoma bliskimi osobami wypoczywał w kurorcie Maspalomas na wyspie Gran Canaria - w miejscu tym trwał zresztą właśnie letni festiwal. Niestety w pewnym momencie zawodnik Realu Sociedad wdał się w większą bójkę, którą opisuje lokalny dziennik "Tiempo de Canarias".

Silva w czasie bijatyki miał w pewnym momencie "mocno chwycić za ramię" pewną kobietę i choć jego celem było tylko jej odepchnięcie, to w cały zamiar włożył tyle siły, że kobieta upadła na ziemię i odniosła pewne obrażenia - mowa tu o siniakach i otarciach - a co więcej potem cierpiała na pourazowe bóle szyi.

David Silva wziął udział w bijatyce. Jego wina jest jednak relatywnie mała...

Ten incydent nie umknął uwadze hiszpańskiemu wymiarowi sprawiedliwości, który skazał gracza na grzywnę w wysokości 1080 euro, wypłacanych w dziennych ratach przez trzy kolejne miesiące. Brat byłego gwiazdora City, Fernando, również został ukarany i to zapewne dotkliwiej - miał on m.in. uderzyć innego mężczyznę a potem atakować go dalej wespół z innymi kompanami, gdy ten leżał już na ziemi. Nie ujawniono jednak, jaka będzie jego "pokuta".

W ogólnym rozrachunku w całej sprawie kary wymierzono trzem osobom - bo tylko tyle z nich udało się zidentyfikować. Oprócz braci Silva mowa o trzecim, anonimowym mężczyźnie, którego skazano na osiem miesięcy więzienia i grzywnę - miał rzucić kamieniem w inną osobą oraz grozić uczestnikom bójki z użyciem noża. Poszczególne sprawy nigdy nie stały się przedmiotem właściwego, długotrwałego procesu, bo oskarżeni od razu przyznali się do zarzutów.

David Silva spędził w Manchesterze City 10 lat

David Silva do gry w Hiszpanii powrócił dwa lata temu - wówczas to właśnie rozstał się z "The Citizens" na rzecz ekipy z San Sebastian. W swoim piłkarskim CV ma też występy dla Valencii, Eibaru oraz Celty Vigo. Na swoim koncie ma m.in. cztery mistrzostwa oraz dwa puchary Anglii.

