Dwa tygodnie w świecie futbolu potrafi zmienić wiele. Tuż po porażce FC Barcelona z Bayernem Monachium 0-3 Jose Maria Gutierrez Hernandez - znany jako "Guti" - mówił wprost, że jako fan Realu Madryt, cieszy się z porażek "Dumy Katalonii". Teraz jednak nieco zmienił narrację.



Podczas spotkania z ambasadorami LaLiga Hiszpan został zapytany o to, czy może zostać trenerem "Barcy".



- Dlaczego nie? Chodzi o to, by pokazać, że poza grą w piłkę, nadajesz się także do bycia trenerem - przyznał Guti. - Barcelona przechodzi przez trudny moment i musi wyjść z niego tak szybko, jak to możliwe. Nie rozmawiałem z Koemanem - dodał.





Guti wyraził chęć prowadzenia FC Barcelona

Guti znany jest przede wszystkim z gry w barwach Realu Madryt, którego jest wychowankiem. W pierwszych zespole "Królewskich" rozegrał 542 spotkania, zdobywając między innymi pięć mistrzostw Hiszpanii i trzykrotnie triumfując w Lidze Mistrzów.



44-latek ma już za sobą jednak także pierwsze próby pracy w roli trenera. Miał okazję prowadzić młodzieżowe drużyny Realu oraz Almerię. Był także asystentem trenera w Besiktasie.



