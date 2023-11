Legenda Barcelony wyraziła życzenie. To byłoby dla niej "spektakularne"

Pedro w Londynie występował do końca sierpnia 2020 roku, by potem trafić do AS Romy, skąd po roku przeniósł się do lokalnego rywala Lazio. 36-latek twierdzi jednak, że jego prawdziwym domem jest Barcelona.

"Jeśli mi powiedzą, a Xavi do mnie zadzwoni, zanim się rozłączy i tego pożałuje, to ja przyjdę. Barca jest moim domem, co nie znaczy, że nie bronię w 100 procent klubu, w którym teraz jestem" - mówił Pedro.

Barca to mój zespół, choć powrót jest bardzo skomplikowany i to z wielu powodów, przede wszystkim ze względu na wiek, ale bardzo bym tego chciał. Zakończenie kariery w Barcelonyie byłoby spektakularne, ale ponieważ widzę, że to odległa i trudne, to nawet o tym za bardzo nie myślę ~ dodał.

Była gwiazda i jedna z legend "Blaugrany" wyjaśniła, że jego zdaniem obecna drużyna radzi sobie "ogólnie dobrze", ale zwróciła uwagę na fakt, że "klub ma delikatną sytuację finansową".

Pedro podkreślił, że młode gwiazdy, takie jak Lamine Yamal, Gavi i Pedri, mają "bardzo duży potencjał i talent" i muszą "w ciągu kilku lat stanowić trzon zespołu".

Piłkarz Lazio mocno wierzy w obecnego trenera Barcelony. "Mam duże zaufanie do Xaviego. To trener, który daje z siebie wszystko, ma bardzo dobre pomysły na to, co chce zrobić i co jest potrzebne, aby wynieść zespół jak najwyżej" - stwierdził.

FC Barcelona. Problemy Barcelony, ale wracają kontuzjowani gracze

Xavi znowu zaczął osiągać sukcesy z "Dumą Katalonii". W zeszłym sezonie wywalczyła ona Superpuchar Hiszpanii i mistrzostwo kraju. W obecnych rozgrywkach drużynę dopadł kryzys w związku z kontuzjami kilku podstawowych piłkarzy. Ekipa przegrała niedawno z Real Madryt w lidze, podobnie jak z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów.

W tabeli La liga Barcelona zajmuje trzecie miejsce, tracąc cztery punkty do rewelacyjnej Girony i dwa do "Królewskich".

Teraz jest przerwa na spotkania reprezentacji, a kolejny mecz w lidze "Duma Katalonii" zagra 25 listopada na wyjeździe z Rayo Vallecano. Początek spotkania o 14.00.

Robert Lewandowski / AFP

Xavi / AFP

Pedro / AFP