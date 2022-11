Legenda Barcelony chwali Lewandowskiego. "Na szczęście nie grałem przeciw niemu"

Puyol docenia Lewandowskiego. "To wspaniale mieć go w Barcelonie"

- Jest zawodnikiem kompletnym, bardzo trudnym do powstrzymania. Nie grałem przeciwko niemu. Z jednej strony to szczęście dla mnie, ale z drugiej strony lubiłem rywalizować z najlepszymi. To wspaniałe mieć go w lidze hiszpańskiej, zwłaszcza w Barcelonie. Zarząd i dyrekcja sportowa wykonali dobrą pracę, bardzo szybko się zaadaptował, mam nadzieję, że za rok znów tu będziemy - powiedziała legenda "Blaugrany", a obecnie ambasador LaLiga.