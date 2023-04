Ledwo rozpoczęło się El Clasico, a tu wyrównany rekord. Kosmiczny wyczyn gwiazdy Barcelony

Środowy mecz FC Barcelona z Realem Madryt jest wyjątkowy dla Sergio Busquetsa. Dla pomocnika FC Barcelona to 10. występ w El Clasico w rozgrywkach Pucharu Króla, co stanowi wyrównanie rekordu, który dotychczas należał wyłącznie do innego byłego piłkarza "Dumy Katalonii" - Joana Segarry.