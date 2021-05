Walcząca o miejsce na podium na finiszu sezonu Sevilla w meczu 36. kolejki hiszpańskiej LaLiga pokonał na swoim stadionie Valencię 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Youssef En Nesyri.

Chociaż Sevilla w dwóch ostatnich spotkaniach zdobyła ledwie punkt, sytuacja w tabeli LaLiga ułożyła się tak, że drużyna prowadzona przez Julena Lopeteguiego wciąż pozostawała w grze o podium. Ba, nawet mistrzostwo, z matematycznego punktu widzenia, wciąż było w zasięgu zespołu ze stolicy Andaluzji. Do tego jednak trzeba było wygrywać wszystko i liczyć na potknięcie rywali.



Starcie z Valencią miało być powrotem na zwycięską ścieżkę, ale pierwsze 45 minut na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán nie mogło napawać fanów gospodarzy zbytnim optymizmem. Co prawda w 22. minucie Suso trafił do siatki, ale znajdował się na pozycji spalonej i bramka słusznie nie została uznana.



Po zmianie stron mecz zdecydowanie się ożywił. Pierwsi na prowadzenie mogli wyjść goście. W 57. minucie z pola karnego na bramkę uderzał Manu Vallejo, ale fantastycznym refleksem wykazał się Bono i uratował swoją drużynę. W odpowiedzi na bramkę Valencii uderzał Alejandro Gomez, ale Jesper Cillessen nie miał większych problemów z obroną tego strzału.



Jednak w 66. minucie holenderski bramkarz był już bezradny wobec uderzenia Youssefa En Nesyriego. Co prawda goście domagali się odgwizdania spalonego, ale sędzia po analizie VAR postanowił uznać bramkę i Sevilla wyszła na zasłużone prowadzenie. Jak się okazało, była to bramka na wagę trzech punktów.



Wygrana Sevilli sprawia, że ta drużyna wciąż jest w grze o tytuł. Co prawda nie wszystko zależy od piłkarzy Lopeteguiego, ale matematycznie wszystko jeszcze może się zdarzyć.



36. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-05-12 19:00 | Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Arbiter: Javier Estrada Fernández Sevilla FC Valencia Club de Futbol 1 0 DO PRZERWY 0-0 Y. En-Nesyri 66'

W rozegranych później spotkaniach Celta Vigo pokonała na swoim stadionie Getafe 1:0, a Huesca, która cały czas walczy o pozostanie w LaLiga, dość nieoczekiwanie w takim samym stosunku wygrała z Athletic Bilbao.



36. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-05-12 20:00 | Stadion: Estadio El Alcoraz | Arbiter: Jorge Figueroa Vázquez SD Huesca Athletic Bilbao 1 0 DO PRZERWY 0-0 Sandro Ramírez 61'

36. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-05-12 20:00 | Stadion: Abanca-Balaídos | Arbiter: Mario Melero López Real Club Celta de Vigo Getafe CF 1 0 DO PRZERWY 1-0 Nolito 24'

