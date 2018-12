Brazylijski piłkarz Barcelony Rafinha przeszedł we wtorek pomyślnie operację kontuzjowanego kolana, po której będzie pauzować około pół roku - poinformował jego klub. To oznacza, że nie zagra prawdopodobnie do końca sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piszczek z kolegami z Borussii odwiedzili szpital dziecięcy. Wideo © 2018 Associated Press



Rafinha doznał urazu 24 listopada w wyjazdowym meczu hiszpańskiej ekstraklasy z Atletico Madryt (1:1). Jak się okazało, zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie.



W przeszłości miał już dwie poważne kontuzje - w 2015 i 2017 roku.



W obecnym sezonie 25-letni pomocnik wystąpił w pięciu meczach hiszpańskiej ekstraklasy.