La Liga zmieni decyzję ws. gola Lewandowskiego? FC Barcelona interweniuje

Skandal w Hiszpanii, Lewandowski "okradziony". Lecą gromy po meczu w San Sebastian

- Uważam, że to była błędna decyzja. To, co widziałem, było jasne. Powiedziałem sędziemu, że to zła decyzja, ale to nie jego wina i wiem o tym. Nie byłem bardzo zły, troszeczkę - zdradził Niemiec.