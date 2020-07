Real Madryt jest o krok od mistrzostwa Hiszpanii. Od powrotu na ławkę trenerską w marcu 2019 roku Zinedine Zidane zdobycie tego trofeum postawił sobie za główny cel. Ważniejszy niż wygranie Ligi Mistrzów. Mecz Real - Villarreal dziś o 21 w Eleven Sports 1.

- La Liga jest najlepszą ligą na świecie. To jest nasz chleb powszedni. To są rozgrywki, które wymagają o wiele więcej przygotowań, planowania, takie, które oddają codzienną i systematyczną pracę - mówił niedawno francuski trener Realu Madryt.

"Zizou" mistrzostwo jako trener zdobył tylko raz - w 2017 roku. To był jego pierwszy pełny sezon na ławce Realu. Powtarza, że ten tytuł nie dał mu pełnej satysfakcji i mimo wygrania z "Królewskimi" trzykrotnie Ligi Mistrzów, wciąż czuje pewien niedosyt. Dziennik "L'Equipe" w swoim komentarzu zauważa, że Zidane czuje jakby tamte trofea nie były w pełni jego zasługą. "Bo nie było VAR, bo Real był bogatszy, miał mnóstwo pieniędzy, bo Real miał Cristiano Ronaldo" - pisze francuska gazeta.

To jedna z najważniejszych przyczyn tęsknoty Zidane'a za tytułem. Chce udowodnić, że bez Cristiano Ronaldo Real też może być mistrzem Hiszpanii. W ten sposób zamierza też pokazać, że tym razem to przede wszystkim codzienna praca trenera doprowadziła do sukcesu. Zidane z tytułem mistrza Hiszpanii wywalczonym w takich okolicznościach - odrabiając stratę do Barcelony, przygotowując zespół w warunkach pandemii - wchodzi do elitarnego grona trenerów takich jak Pep Guardiola czy Juergen Klopp, których uważa się za najlepszych menedżerów piłkarskich na świecie.

I nie ma w tym przesady. Zidane na swoją trenerską pozycję, stawiającą go w rzędzie wybitnych szkoleniowców, solidnie zapracował, szczególnie w tym sezonie, choć nie tylko.