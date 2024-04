La Liga zaskoczyła, ogromna zmiana. Lewandowski i reszta może się szykować

12 sierpnia 2018 roku - to właśnie wówczas doszło do zdarzenia, które wzbudziło spore kontrowersje wśród hiszpańskich sympatyków futbolu. Tamtego letniego dnia został rozegrany mecz o Superpuchar Hiszpanii, a areną zmagań był... stadion w marokańskim Tangierze.

Potem zwyczaj walki o to trofeum poza granicami kraju ze stolicą w Madrycie stał się wręcz powszechny - i wygląda na to, że zagraniczna ekspansja szykuje się teraz również na polu... Primera Division . Javier Tebas , prezes La Ligi, jasno zapowiedział coś, na co zapowiadało się już od pewnego czasu.

La Liga ruszy na podbój USA. Javier Tebas potwierdza cały plan

"Pojawiają się inne, konkurencyjne rozgrywki, więc nie możemy robić w kółko tego samego, bo inaczej zostaniemy w tyle" - dodał 61-latek, prawdopodobnie odnosząc się do tego, że np. NBA i NFL od czasu do czasu "podróżują" do Europy i same umacniają w ten sposób swe pozycje.