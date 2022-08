La Liga. Lewandowski z kolejnym dubletem! "Barca" wykonała zadanie

Przedmeczowe statystyki były dla piłkarzy Realu Valladolid brutalne. Ostatni punkt w starciu z Barceloną wywalczyli... w 2007 roku. Później w 15 potyczkach z rzędu schodzili z placu boju pokonani.

Każdy inny rezultat niż wygrana "Blaugrany" byłby rozstrzygnięciem sensacyjnym. Ale już po rozpoczęciu gry nic na taki scenariusz nie wskazywało. Gospodarze ruszyli natychmiast do szturmu i tylko w początkowych 10 minutach wykonywali cztery rzuty rożne.

Chwilę potem przed szansą zdobycia bramki po raz pierwszy stanął Robert Lewandowski. Do szczęścia Polakowi zabrakło jednak paru centymetrów. Po jego strzale głową piłka trafiła w słupek!

W 22. minucie "Lewy" mógł mieć na koncie asystę, ale po jego zagraniu Ousmane Dembele huknął potężnie w poprzeczkę.

To było ostatnie ostrzeżenie. Kolejna akcja Katalończyków zakończyła się już golem. Spod linii bocznej centrował Raphinha, a w polu karnym do silnie uderzonej futbolówki doskoczył Lewandowski i w efektownym wyskoku skierował ją do siatki. To jego premierowy gol strzelony w oficjalnym meczu na Camp Nou.

Kapitan reprezentacji Polski stał się tym samym najstarszym zawodnikiem (34 lata i siedem dni), który w XXI wieku zdobył trzy bramki w pierwszych trzech kolejkach La Liga. Przed tygodniem, w dniu urodzin, dwukrotnie pokonał bramkarza Realu Sociedad na Estadio Anoeta.

Krótko przed przerwa prowadzenie Barcelony podwyższył Pedri. Dynamicznie wszedł w pole karne i uderzeniem bez przyjęcia umieścił piłkę tuż przy słupku. Idealnie w tempo dogrywał mu w tej akcji Dembele.

Dla Francuza była to już 12. asysta w tym roku. Biorąc pod uwagę czołowe ligi Europy, tak okazałą liczbą ostatnich podań może się pochwalić tylko Lionel Messi. Wkrótce miało się jednak okazać, że Dembele w tym spotkaniu nie powiedział ostatniego słowa...

Po zmianie stron goście, mimo dokonania w przerwie dwóch zmian, nadal nie mieli pomysłu na rozmontowanie defensywy rywala. Ton wydarzeniom na boisku niezmiennie nadawała "Barca".

Ekipa z Valladolid przetrwała bez strat pierwsze 20 minut drugiej połowy. Zaraz potem kolejną egzekucję w polu karnym wykonał Lewandowski. Po podaniu Dembele (13. asysta AD 2022) Polak sprytnie uderzył piłkę piętą, a ta - po drobnym rykoszecie - po chwili była już w siatce.

W tym momencie w klasyfikacji ligowych snajperów "Lewy" zrównał się w liczbie bramek z otwierającym zestawienie Borją Iglesiasem z Betisu Sewilla.

Dopiero wtedy na moment obudzili się goście. Zdołali skonstruować 2-3 groźne ataki, ale w decydującym momencie albo brakowało precyzji, albo na drodze stawał świetnie dysponowany Marc-Andre ter Stegen.

Już w doliczonym czasie gry wynik spotkania na 4-0 ustalił Sergi Roberto, dobijając strzał "Lewego" w poprzeczkę.

FC Barcelona - Real Valadolid 4-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Lewandowski (24.), 2-0 Pedri (43.), 3-0 Lewandowski (65.), 4-0 Sergi Roberto (90+2.)