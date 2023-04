La Liga. Jest przełamanie "Lewego"! Polak strzela, ale Barcelona upada w Madrycie

Barcelona przystępowała do tego spotkania ze świadomością , że nawet w przypadku potknięcia zachowa dotychczasową przewagę nad Realem Madryt . To efekt wtorkowej porażki "Królewskich" 2-4 z Gironą . Jak się okazało, rozluźnienie w szeregach Katalończyków nie przyniosło im niczego dobrego .

Przez pierwszy kwadrans środowej konfrontacji żadna ze stron nie osiągnęła wyraźnej przewagi . Zaraz potem do głosu doszli... gospodarze. I od razu przełożyło się to na konkretne profity .

Rayo demontuje defensywę lidera. Lewandowski trafia tylko z ofsajdu

Za sprawą Roberta Lewandowskiego goście mogli schodzić na przerwę nawet z prowadzeniem , ale dwukrotnie polskiemu napastnikowi zabrakło odrobiny szczęścia. W 23. minucie stanął oko w oko z golkiperem Rayo i... mimo strzału w światło bramki musiał uznać jego wyższość. A kiedy w końcówce pierwszej połowy skierował piłkę do siatki , okazało się, że znajdował się na minimalnym ofsajdzie.

Statystycy odnotowali, że ekipa z Madrytu nie poniosła porażki w ostatnich 19 meczach ligowych, w których prowadziła po pierwszych 45 minutach. To fatalnie wróżyło Katalończykom w perspektywie drugiej odsłony.

Po zmianie stron Barcelona z impetem ruszyła do odrabiania strat , ale po kolejnych ośmiu minutach przegrywała różnicą dwóch goli. Tym razem sam przed ter Stegenem znalazł się Fran Garcia , przymierzył jak trzeba i było 2-0 .

"Dumę Katalonii" stać było jedynie na trafienie honorowe. W 83. minucie do siatki trafił wreszcie Lewandowski, przełamując snajperską niemoc po 467 minutach. Dopadł do bezpańskiej piłki i bez namysłu huknął z półwoleja nie do brony. Polak z 18 golami na koncie otwiera klasyfikację strzelców La Liga.