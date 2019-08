Ukraiński bramkarz Realu Madryt - Andrij Łunin - spędzi najbliższy sezon w innym klubie La Liga - Realu Valladolid. 20-latek trafił do drużyny, której właścicielem jest słynny Brazylijkczyk Ronaldo Luis Nazario de Lima, w ramach rocznego wypożyczenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Audi Cup. Hat-trick Benzemy. Real Madryt - Fenerbahce 5-3 - skrót. Wideo © 2019 Associated Press

Łunin trafił do ekipy Królewskich w 2018 roku. Nie miał jeszcze jednak okazji zadebiutować w Realu, bowiem niemal zaraz po przybyciu do stolicy Hiszpanii został wypożyczony do Leganes. W składzie "Ogórków", jak nazywana jest drużyna z przedmieść Madrytu, reprezentant Ukrainy nie potrafił sobie wywalczyć miejsca w pierwszym składzie i poprzednie rozgrywki zakończył z pięcioma występami ligowymi i dwoma meczami w Pucharze Króla, w których łącznie wpuścił siedem bramek.

Reklama

Ostatnie miesiące w karierze golkipera uznać należy jednak za udane. Łunin z reprezentacją Ukrainy zwyciężł w Mistrzostwach Świata do lat 20, rozgrywanych na polskiej ziemi, a także został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.



Teraz czeka go kolejny test i przystanek na drodze do walki o bluzę z numerem jeden w Realu Madryt. Łunin po raz kolejny będzie mógł sprawdzić się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. W poprzedniej kampanii nowy klub 20-latka Real Valladolid bił się o utrzymanie i wiele wskazuje, że w tym sezonie może być podobnie. Zapobiec temu będzie próbował Łunin, a także zarządzający klubem były gwiazdor "Królewskich", Brazylijczyk Ronaldo Luis Nazario de Lima.



Primera Division - terminarz, tabela, wyniki





Zdjęcie Andrij Łunin podczas prezentacji / Nacho Gallego / PAP



TB